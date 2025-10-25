خبرهایی از خدمت تازه بیمه جامع سلامت به بیماران خاص و صعب العلاج تا برگزاری کارگاه آموزشی تعالی خانواده برای ۵۲ بانوی فعال فرهنگی و اجتماعی در کلاله را در این بسته خبری ببینید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیرکل بیمه سلامت گلستان از افزایش سقف کمک هزینه پرداختی بیماران خاص و صعب العلاج به ۸۵ میلیون تومان خبر داد.

حسینی گفت: این خدمت تنها مختص بیمه شدگان بیمه سلامت نیست و بیمه شدگان بخش‌های دیگر هم می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

از دانش آموزان دبیرستان دخترانه ایران آزادشهر که در آژمون سراسری امسال رتبه‌های برترکسب کردند قدردانی شد.

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری، در گلستان برای خدمات رسانی به روستاییان و ساکنان مناطق محروم، نیروی امریه با مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری جذب می‌کند.

متقاضیان تا دوشنبه ۵ آبان فرصت دارند در صفحه ثبت نام مشمولین در سایت mashmoolin.iripo.ir ثبت نام کنند.

رئیس اداره مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان از نصب ۷ سامانه جدید ثبت رانندگی در جاده‌های استان خبر داد.

آریان فرد افزود: نصب این سامانه‌ها گامی مؤثر در کاهش سرعت غیرمجاز، افزایش ایمنی تردد و کاهش تصادفات جاده‌ای است.

۲۱ قطعه زمین به جوانان روستای قولاق کسن مراوه تپه برای ساخت مسکن واگذار شد.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مراوه تپه اگفت: به مالکان این زمین‌ها برای ساخت مسکن ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه و بازپرداخت ۲۰ ساله پرداخت می‌شود.

کارگاه آموزشی تعالی خانواده برای ۵۲ بانوی فعال فرهنگی و اجتماعی در کلاله در حال برگزاری است.

میرزایی مسئول مرکز تعالی خانواده این شهرستان گفت: این بانوان پس از دریافت گواهی نامه، بعنوان "همیاران مرکز تعالی خانواده" برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در محلات فعالیت می‌کنند.

تصاویری از درختان پر بار خرمالو در گلستان