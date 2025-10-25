رئیس دادگستری شهرستان شهریار گفت: قوه قضاییه با هدف تأمین عدالت پایدار و حفظ کرامت انسانی، اقدام به افتتاح سه شعبه تخصصی دادگاه خانواده در شهریار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هاشم امامی گفت: بر اساس اجرای قانون خانواده و برنامه‌های ابلاغی سند تحول قوه قضاییه، همزمان در سراسر کشور سه شعبه تخصصی دادگاه خانواده در دادگستری شهرستان شهریار افتتاح شد.

وی افزود: در این شعب با حضور قضات متخصص و متبحر، مشاوران حقوقی خانواده مددکاران اجتماعی و روانشناسان، به بررسی دعاوی و چالش‌های خانوادگی می‌پردازند و با رویکرد تحکیم خانواده، از فروپاشی نهاد خانواده جلوگیری می‌کنند.





