به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، میرداود سیدی اظهار کرد: سهمیه نفت سفید فصل پاییز برای خانوار‌های فاقد گاز طبیعی در مناطق شهری و روستایی استان به صورت الکترونیکی در کارت بانکی سرپرستان خانوار شارژ شد.

وی افزود: سهمیه جدید نفت سفید بخش خانگی در فصل پاییز، به صورت الکترونیکی برای عموم خانوار‌های شهری، روستایی و عشایری استان که فاقد انشعاب گاز طبیعی و علمک هستند، اعلام شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان اردبیل بیان کرد: این سهمیه در راستای توزیع به موقع و مطلوب نفت سفید برای تمام خانوار‌های شهری، روستایی و عشایری استان همزمان با شروع فصل سرما و لزوم استفاده از سیستم‌های گرمایشی شارژ شده است.

سیدی اضافه کرد: این سهمیه از سوی فروشندگی‌ها و عاملان توزیع با استفاده از دستگاه‌های پایانه‌های فروشگاهی، با نرخ مصوب تا پایان آذرماه سال جاری قابل تحویل می‌باشد.

وی ادامه داد: مشترکان واجد شرایط که فاقد علمک گاز طبیعی هستند می‌توانند در مناطق شهری و روستایی با مراجعه به عاملین توزیع و فروشندگان مواد نفتی و با استفاده از کارت بانکی سرپرستان خانوار، سهمیه خود را دریافت کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان اردبیل با بیان اینکه سهمیه خانوار‌های مشمول این طرح بر اساس اقلیم بندی تعریف شده است، افزود: بر اساس اقلیم بندی چهارگانه تعریف شده در سطح کشور، استان اردبیل جزو اقلیم‌های یک و دو محسوب می‌شود.

سیدی از ذخیره‌سازی مطلوب نفت سفید در انبار‌های نفت استان خبر داد و گفت: لوله کشی به روستا‌های فاقد گاز طبیعی در دستور کار مسئولان استانی بویژه شرکت گاز استان اردبیل قرار دارد.

وی یادآور شد: اعتبار سهمیه اعلام شده، ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ تعیین شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل با بیان اینکه لوله کشی به روستا‌های فاقد گاز طبیعی از اولویت‌های مسئولان استان به ویژه شرکت گاز است، افزود: میزان ذخیره‌سازی نفت سفید در انبار‌های نفت منطقه اردبیل در وضعیت مطلوبی قرار داشته و مشکلی در این ارتباط وجود ندارد.