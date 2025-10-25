به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مائده صادق زاده نماینده وزن منهای ۴۵ کیلوگرم موی تای کشورمان در بازی های آسیایی جوانان بحرین، با شکست مقابل رقیب لبنانی، از حضور در فینال بازماند.

او که در رده سنی ۱۴ و ۱۵ سال این رقابت‌ها حاضر شده است، با نتیجه ۳۰ بر ۲۷ مقابل هالا مکداشی حریف لبنانی شکست خورد.

صادق زاده روز گذشته حریف قرقیزستانی خود را با امتیاز ۲۹ بر ۲۸ شکست داده و به نیمه نهایی این بازی‌ها راه یافته بود.