رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان گفت: کارشناس امین دستگاه قضایی و حافظ حقیقت پروندهها است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالحمید حق بین با گرامیداشت روز کارشناس با گرامیداشت روز کارشناس بیان کرد: کارشناسان رسمی دادگستری با دانش و وجدان بیدار خود حقیقت را از میان پیج و خم قانونها آشکار میسازند.
وی با بیان اینکه ما نه تنها متخصصین رشتههای خود بلکه بازوان اجرایی علم و تخصص در مسیر استحقاق حق هستیم، ادامه داد: کارشناس رسمی دادگستری نه تنها اهل دانش و تجربه است بلکه وجدان حرفهای او سرمایهای است که عدالت بر آن تکیه دارد.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان خاطر نشان کرد: در پیچیدهترین دعاوی زبان آمار، مهندسی، پزشکی، حسابداری، کشاورزی و هر حوزه تخصصی دیگر باید به زبان قانون ترجمه شود لذا نقش ما حیاتی میگردد.
حق بین با بیان اینکه وظیفه کارشناس صرفاً اظهار نظر فنی نیست گفت: وی امین دستگاه قضایی و حافظ حقیقت پروندهها است، گفت: حفظ شان و استقلال کارشناسی وظیفهای شرعی و اخلاقی است که باید همیشه مرز میان نظر کارشناسی و منافع شخصی را پاس بداریم، دانش خود را، چون چراغی روشن در خدمت راستی و قانون قرار دهیم.
وی با اشاره به ایجاد ساختمان جدید کانون گفت: با تلاش و جدیت هیئت مدیره در این راستا، کمیته اجرایی تشکیل، مسابقه معماری این ساختمان برگزار و از ۱۶ اثر پس از داوری ها، برنده مشخص شد.
حق بین در خصوص عملکرد کانون کارشناسان اظهار کرد: سال ۱۴۰۳ به ۲۰۰ کارشناس در تسهیلات با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان پرداخت شد، همچنین راه اندازی تورهای گردشگری را در دستور کار خود قرار دادهایم.