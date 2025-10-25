تیم نساجی مازندران با نتیجه ۵-۱ داماش گیلان را در خانه حریف شکست داد و همزمان شهرداری نوشهر نیز با برتری ۱-برصفر مقابل آریو اسلامشهر به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دو نماینده استان مازندران در لیگ دسته یک فوتبال، امروز شنبه سوم آبان‌ماه، در دیدارهای خارج و داخل خانه به پیروزی‌ دست یافتند.

تیم نساجی مازندران در دیداری خارج از خانه و در ورزشگاه عضدی رشت، میزبان تیم داماش گیلان بود و این تیم صدرنشین با نمایشی قدرتمند، حریف خود را با نتیجه ۵ بر ۱ شکست داد.

گل‌های این بازی برای نساجی به ترتیب توسط علی نصیری (دقیقه ۵)، پوریا رضازاده (دقیقه ۲۴)، احمدرضا محمدنژاد (دو گل) و سعید باقرپسند (دقیقه ۹۱) به ثمر رسید. تک گل داماش گیلان نیز توسط میعاد یزدانی در دقیقه ۴۵+۵ به ثمر رسید.

در دیگر بازی، تیم شهرداری نوشهر در چالوس و در خانه خود، میزبان تیم آریو اسلامشهر بود و با نتیجه ۱ بر ۰ به برتری رسید. سیدمحمد حسینی در این بازی تک گل پیروزی‌بخش تیم شهرداری نوشهر را به ثمر رساند.

با این نتایج، نساجی مازندران با حفظ صدرنشینی، فاصله خود با تعقیب‌کنندگان را بیشتر کرد و شهرداری نوشهر نیز با کسب این سه امتیاز ارزشمند، گامی بلند در جهت بهبود جایگاه خود در جدول رقابت‌ها برداشت.