دستگاههای اجرایی موظف به تکریم ارباب رجوع، ایجاد فضای رقابتی مثبت، بیطرفی و رعایت قانون برای برگزاری انتخابات سالم و قانونی هستند همچنین صیانت از رأی مردم وظیفه همه ماست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در نشست شورای اداری استان اصفهان با اشاره به لزوم تلاش برای افزایش رضایت مندی در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: از هماکنون لازم است در میان مردم باشیم و تصمیم مردم را برای مشارکت جلب کنیم تا شاهد افزایش رضایتمندی مردم برای انتخابات پیشرو باشیم.
مهدی جمالی نژاد افزود: در سال دوم خدمت همچنان به دنبال تحقق فرمایشهای رهبرمعظم انقلاب و سیاستهای رئیسجمهور در زمینه کارآمدی، مردمباوری و کار جهادی بوده و امیدواریم اصفهان الگوی حکمرانی متکی بر عقلانیت، برنامه و رفاه باشد.
وی تسهیلگری را در امور اداری خواستار شد و بیان کرد: در دستگاههای اجرایی لازم است تصمیمگیریها تسهیل و از بروکراسی جلوگیری شود و این موضوع در شرایط فعلی بیش از پیش اهمیت دارد.
استاندار اصفهان تأکید کرد: پاسخگویی به ارباب رجوع، کوتاه کردن رسیدگی به فرآیند مشکلات مردم و و ایجاد نهضت پاسخگویی توسط دستگاههای اجرایی ضروری است.
استاندار اصفهان با اشاره به برتری اصفهان در بخشهایی همچون انرژیهای نوین، گردشگری، رویدادهای فرهنگی و اقتصاد در کشور گفت: بدون شک بدون همراهی و خرد جمعی مدیران دستیابی به این خدمات امکانپذیر نبوده و این عناوین نتیجه هم فکری و همافزایی و ایجاد کننده فضای همدلی است.
جمالینژاد با تأکید بر قدردانی از زحمات دولتمردان و کسانی که در این شرایط سخت تلاش میکنند، تاکید کرد: شبانهروزی تلاش شود تا مشکلات برطرف شود؛ در استان اصفهان هیچ بخشی را رها نکردهایم و در هر رخداد پیوستهای مختلف آن را در نظر میگیریم.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان هم در این نشست با اعلام روند برگزاری هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا گفت: این دوره از انتخابات ۱۱ اردیبهشت سال آینده، تمام الکترونیکی برگزار میشود.
ایوب درویشی افزود:اهداف و سابقه مشارکت، شور و نشاط انتخاباتی و میزان مشارکت مردم از معیارهای اصلی توسعه سیاسی و اجتماعی است.
وی به ساختار سهگانه شوراها شامل شورای اسلامی شهر، شورای شهرستان و شورای استان اشاره و اضافه کرد: مهمترین اختیارات شورای عالی استانها، مشابه دولت، حق ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی برای تبدیل شدن به قانون و نشاندهنده جایگاه ویژه این نهاد است.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان، شوراها را به عنوان عنصر ساختار مدیریتی کشور، ابزار تحقق مردمسالاری دینی، انتخاباتی فراگیر و شکلدهنده فرایند حکمرانی محلی معرفی و بیان کرد:شوراها قابلیت تحقق اصل تمرکززدایی و ایفای نقشآفرینی مؤثر در توسعه پایدار از طریق سیاستگذاری محلی را دارند.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان هم در این نشست با اشاره به هفته پدافند غیر عامل از ۵ تا ۱۱ آبان گفت: شعار هفته پدافند غیرعامل در سال جاری تابآوری زیرساختی و پایداری اجتماعی است که ایفای نقش کلیدی در این حوزه بر عهده مدیران اجرایی استان است.
اکبر صالحی افزود: در این هفته، ۹ رزمایش در سطح کشور و در همه استانها در حوزههای مختلف برگزار میشود؛ و آموزش همگانی هم باید مورد توجه قرار گیرد.
در نشست شورای اداری استان اصفهان استاندار از نونهالان ورزشکار اصفهانی در رشته ورزش زورخانهای که در محضر رهبر معظم انقلاب هنرنمایی کرده بودند، تجلیل کرد.