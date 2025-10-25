شهر غرق آباد استان مرکزی از ششمین دوره مسابقات شطرنج سرعت (ریتد) کشوری میزبانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مسئول برگزاری ششمین دوره مسابقات شطرنج سرعت (ریتد) کشوری گفت: این دوره از مسابقات به میزبانی شهر غرق آباد ساوه برگزار شد.
مجید روحی افزود: در این دوره از رقابتها ۱۶۰ شرنج باز از نقاط مختلف کشور با هم به رقابت پرداختند.
رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان ساوه نیز گفت: این رقابتها در راستای شناسایی استعدادهای ورزشی و ارتقا سطح آمادگی شطرنج بازان برگزار شده است.
حجت فراتی افزود: در شهرستان ساوه ۲۵۰ شطرنج باز سازمان یافته در حال فعالیت هستند.
محمدرضا مسلمی سرداور مسابقات نیز گفت: ۹ داور ملی و بین المللی بر برگزاری این رقابت نظارت کردند و شطرنج بازان در ۱۱ دور با هم به رقابت پرداختند.
در این رقابت ها، کریم اناری از استان مرکزی به مقام قهرمانی دست یافت و محمدتقی فروتن خواه از استان قم و هادی هوشیار از تهران، مقامهای دوم و سوم این رقابتها را کسب کردند.