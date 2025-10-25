یک کارگر جوشکار پس از سقوط از ساختمان در حال ساخت در مشهد، توسط آتش‌نشانان نجات داده و تحویل امدادگران اورژانس شد.

ساعت ۱۱:۳۰ صبح شنبه امرئز، شنبه در پی اعلام مرکز فرماندهی ۱۲۵ مبنی بر سقوط یک کارگر حین جوشکاری، بلافاصله آتش نشانان ایستگاه‌های ۲۶ و ۲۳ به محل حادثه در فکوری ۳۵ اعزام شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت:

تشپاد دوم حسین صالح افزود: در این حادثه کارگری حدودا ۴۰ ساله حین جوشکاری به علتی نامعلوم از لبه ساختمان روی حفاظ ساختمان مجاور سقوط کرده بود که با مهارت و سرعت عمل آتش نشانان به سطح زمین منتقل و تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل شد.