جمعی از خیران و ورزشکاران استان گلستان امروز در دادگستری گرد هم آمدند تا برای کمک به زنان و کودکان آسیب دیده اجتماعی ، گلریزان کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حیدرآسیابی، رئیس کل دادگستری گلستان گفت: امروز خیران و ورزشکاران در قالب گلریزان اجتماعی، ۳ میلیارد تومان کمک کردند و تعدادی از فعالان اقتصادی هم، برای اشتغال ۴۰ نفر اعضای این خانوادهها اعلام آمادگی کردند.
وی افزود: همه این کمکها به خانوادههای آسیب دیده اجتماعی به ویژه زنان سرپرست خانوار و کودکان بی سرپرست و بدسرپرست اختصاص داده میشود.
حیدر آسیابی افزود: در قالب طرح گلریزان اجتماعی، همه افراد بر اساس توانمندیهای مالی، تخصیص و خدماتی و آموزشی برای کمک به زنان سرپرست خانواده و کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، مشارکت میکنند.
آسیابی با بیان این که تاکنون در گلستان در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی، در قالب قرارگاه تحول اجتماعی اقدامات خوبی صورت گرفته است افزود: در قالب این طرح ظرفیت خیران برای حمایت از اقشار آسیب دیده اجتماعی، جهت دهی شده است.
قدسیه آبشناس مدیر کل بهزیستی گلستان هم در همایش گفت: اگر حمایت خیرین نبود، بسیاری از این خانوادههای تحت پوشش در سختیها تنها میماندند.
قدسیه آبشناس، سنت «گلریزان» را میراثی اصیل، ایرانی و عمیقاً اسلامی برشمرد و تأکید کرد: دستگاه عدالت فقط صدور حکم نیست، بلکه حمایت از جامعه نیازمند نیز بخشی از عدالت اجتماعی است که با کمک خیرین محقق میشود.
معاون اجتماعی وپیشگیری از جرم دادگستری گلستان هم در اینهمایش با اشاره به جایگاه قهرمانان ورزشی در جامعه گفت: افتخارآفرینان عرصه ورزش پس از فتح قلههای جهانی نیز با مردم همراه میشوند و حضور آنان در کنار نیازمندان، الگویی ارزشمند برای جامعه است.
رمضانعای عابدی افزود: قهرمانان ورزشی پس از فتح قلههای افتخار برای کشور، با فروتنی در کنار مردم قرار میگیرند و امروز به جمع ما پیوستهاند که این امر مایه افتخار و امیدبخشی است.
این مقام قضایی با بیان اینکه بیش از ۲۰ پرونده مرتبط با افراد نیازمند در دست بررسی است، افزود: دستگاه قضایی در این مسیر بهعنوان حلقه اتصال میان توانگران و نیازمندان عمل میکند و تلاش دارد با ایجاد زمینههای کمکرسانی، باری از دوش مردم بردارد.