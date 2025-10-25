نماینده ولی فقیه در مازندران در دیدار اعضای هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراها با تأکید بر حفظ شأن مردم در فرآیندهای انتخاباتی، گفت: هیئت‌های استانی با وجدان کاری، حق‌الناس را به درستی مدیریت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، آیت‌الله محمدی لائینی، نماینده ولی فقیه در استان در دیدار با اعضای هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای مازندران، بر لزوم برگزاری انتخابات در چارچوب قانون و حفظ شأن مردم تأکید کرد.

وی با بیان اینکه "حضور و تبلور مردمی باید در چارچوب‌های منضبط صورت گیرد"، افزود: این امر هم شأن مردم را حفظ می‌کند و هم از بی‌قانونی و تضییع حقوق افراد لایق جلوگیری می‌کند.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به مسئولیت سنگین هیئت‌های نظارت استانی خاطرنشان کرد: در قوانین جدید، استان‌ها در مرحله دوم نظارت، آخرین مرجع تصمیم‌گیری هستند و این موضوع مسئولیت آنان را بسیار سنگین و سرنوشت‌ساز کرده است.

آیت‌الله محمدی لائینی در ادامه با اشاره به الکترونیکی شدن فرایندهای انتخابات گفت: قطعاً فشارهای لابی‌ها و واسطه‌گری‌ها بسیار زیاد خواهد بود، اما ناظران باید بتوانند در برابر این فشارها ایستادگی کرده و بر اساس مستندات حکم صادر کنند.

وی در پایان با تبیین سخن امام علی(ع) مبنی بر دشواری عمل به حق و عدالت، از ناظران خواست: با وجدان کاری، حق‌الناس را به درستی مدیریت کرده و در مسیر صیانت از حقوق مردم ثابت قدم باشند.