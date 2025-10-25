پخش زنده
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور از اجرای طرح ملی «افق سایبری امن» خبر داد و گفت: در این طرح، ۱۰ هزار نیروی انسانی در حوزه امنیت سایبری آموزش میبینند و از ۵۰ محصول فناورانه برای ورود به مرحله تولید و تجاریسازی حمایت خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حسین افشین عصر امروز در نشست آغاز به کار طرح ملی «افق سایبری امن» اظهار کرد: یکی از مهمترین چالشهای کشور در مسیر توسعه امنیت سایبری، مقاومت در برابر تغییر و حرکتهای هیجانی در این حوزه است. در طول یک سال فعالیت در این عرصه، به این نتیجه رسیدهایم که نبود رویکرد منسجم و برنامهمحور موجب کندی رشد فناوریهای سایبری شده است.
افشین با تأکید بر لزوم ظرفیتسازی در حوزه فناوری سایبری افزود: توسعه فناوری باید با تربیت نیروی متخصص و ایجاد زیرساختهای علمی همراه باشد. طرح ملی «افق سایبری امن» قرار نیست صرفاً در تهران متمرکز باشد و دانشگاهها و مراکز علمی سراسر کشور در آن مشارکت خواهند داشت.
مشارکت دانشگاهها و نهادهای علمی
وی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۱ هسته اصلی با همکاری بیش از ۳۰ دانشگاه، انجمن و مرکز پژوهشی در اجرای این طرح مشارکت دارند. در مجموع، حدود ۴۱ مرکز دانشگاهی و پژوهشی درگیر اجرای طرح ملی افق سایبری امن خواهند بود.
تقویت آموزش و مهارتآموزی در دانشگاهها
وی با اشاره به اهمیت آموزشهای عملی در دانشگاهها گفت: نظام آموزشی کشور باید به سمت آموزشهای میدانی حرکت کند تا فارغالتحصیلان مهارتهای واقعی مورد نیاز بازار را کسب کنند. آزمایشگاهها و مراکز عملیاتی باید تقویت شوند تا آموزش از فضای نظری فاصله بگیرد.
حمایت دو برابری از دانشجویان امنیت سایبری
به گفته معاون علمی، پنج دانشگاه مادر کشور در اولویت حمایتهای ویژه قرار دارند و دانشجویان دکتری حوزه امنیت سایبری دو برابر سایر رشتهها (پرداخت ۴۰۰ میلیون تومان) از حمایت برخوردار خواهند شد. مراکز فعال در این حوزه باید با تشکیل هستههای فکری، به توسعه ایدهها و محصولات فناورانه کمک کنند.
صدور شناسنامه برای محصولات امنیتی
افشین اظهار داشت: حمایت از محصولات فناورانه و دانشبنیان، یکی از اهداف اصلی این طرح است.
به گفته او، شناسایی نیازهای کشور، صدور شناسنامه برای محصولات امنیتی و توسعه الگوریتمهای بومی از جمله محورهای این برنامه خواهد بود.
توجه به مسائل مالی و بازار امنیت
وی با اشاره به مشکلات مالی شرکتهای بزرگ حوزه فناوری اطلاعات گفت: باید سازوکارهایی طراحی شود تا شرکتها بتوانند در بازار امنیت سایبری حضور مؤثر داشته باشند. او افزود که با برگزاری رویدادهای تخصصی و مسابقات جذاب، میتوان نشاط و انگیزه را در میان فعالان این حوزه افزایش داد.
استانداردسازی و سادهسازی فرآیندها
افشین تأکید کرد: استانداردسازی در حوزه امنیت سایبری یکی از الزامات اصلی توسعه است. او گفت: باید فرایندهای اداری و فنی سادهسازی شود تا شرکتها بتوانند سریعتر به مرحله اجرا و بهرهبرداری برسند، در عین حال که اصول امنیت و کیفیت حفظ میشود.
رصد روندهای جهانی
وی خاطرنشان کرد: رصد مستمر روندهای علمی و فناورانه دنیا ضروری است. ما باید بدانیم جهان به کدام سمت در حرکت است و بر اساس آن، مسیر پنجساله و دهساله خود را ترسیم کنیم تا بتوانیم در عرصه بینالمللی جایگاه شایستهای به دست آوریم.