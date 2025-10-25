عسگری:
تعامل مستمر با اصناف راهگشای توسعه اقتصادی است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با تاکید بر ضرورت گفتوگوی مستمر، همافزایی و همکاری مؤثر میان دولت و اصناف برای حل مسائل اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار گفت: تعامل مستمر با اصناف راهگشای توسعه اقتصادی است.
حشمت اله عسگری در نشست هماندیشی اتاقهای اصناف شهرستانهای استان تهران که با حضور رؤسا و نمایندگان اتاقهای اصناف شهرستانهای استان و با هدف بررسی مشکلات، دغدغهها و ارائه راهکارهای اجرایی در حوزه فعالیتهای صنفی، برگزار شد، ضمن تشریح مهمترین مسائل حوزه اصناف با قدردانی از نقش تأثیرگذار اصناف در تنظیم بازار و تأمین نیازهای مردم، گفت:اصناف از ارکان اصلی اقتصاد مردمی و حلقه ارتباط مستقیم دولت با بدنه اقتصادی جامعه هستند و بدون تعامل و گفتوگوی مستمر با این قشر، تصمیمگیریهای اقتصادی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
وی با اشاره به رویکرد دولت در حمایت از تولید و کسبوکارهای خرد افزود: استانداری تهران در راستای سیاستهای دولت مردمی، از تمامی ظرفیتهای قانونی برای تسهیل امور صنفی، رفع موانع تولید، بهبود محیط کسبوکار و رونق اقتصادی در سطح شهرستانها بهرهگیری خواهد کرد.
معاون اقتصادی استاندار تهران همچنین بر لزوم استمرار جلسات مشترک با اتاقهای اصناف شهرستانها تأکید کرد و گفت:این نشستها فرصتی ارزشمند برای شنیدن دیدگاههای میدانی فعالان صنفی است و میتواند مسیر تصمیمسازیهای اقتصادی استان را هدفمند و اثربخشتر کند.
در پایان این نشست، مقرر شد پیشنهادها و راهکارهای ارائهشده از سوی اتاقهای اصناف، در قالب جمعبندی کارشناسی در کارگروههای تخصصی اقتصادی استانداری تهران بررسی و نتایج آن جهت اجرا در دستور کار قرار گیرد.