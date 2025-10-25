پخش زنده
دیدار تیمهای فوتبال تراکتور و گلگهر سیرجان در هفته هشتم لیگ برتر با برتری پرگل سرخپوشان تبریزی همراه بود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیمهای فوتبال گلگهر و تراکتور از ساعت ۱۷ در چارچوب هفته هشتم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور جام خلیج فارس در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان به مصاف هم رفتند که مدافع عنوان قهرمانی به برتری پنج بر صفر رسید.
امیرحسین حسین زاده (۲۴، ۶۱ و ۶۴)، لوشکیا (۵۴) و زائر کاظمینی (۴+۹۰) برای تراکتور گلزنی کردند.
پیام حیدری با کمکهای علیرضا ایلدروم و محسن بابایی قضاوت این مسابقه را بر عهده داشتند.
تراکتور با این پیروزی ۱۲ امتیازی شد (با تفاضل گل ۸+) و با ۷ بازی و یک بازی کمتر به رده دوم جدول صعود کرد و گلگهر سیرجان نیز با ۱۲ امتیاز (تفاضل گل ۱-) به جایگاه چهارم جدول سقوط کرد.