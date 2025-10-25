به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ مسعود دادوند گفت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری و تیراندازی با اسلحه گرم در یکی از محله‌های حوزه استحفاظی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس این شهرستان با انجام اقدامات تخصصی و رصد فنی عامل تیراندازی را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند که از وی یک قبضه سلاح جنگی کلاشینکف به‌همراه مهمات مربوطه کشف شد. متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.