به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ علی داداش‌تبار، فرمانده انتظامی شهرستان بابل، با اشاره به مواد قانونی خدمت وظیفه عمومی، از ممنوعیت ارائه خدمات دولتی و عمومی به مشمولان غائب خبر داد.

وی افزود: برابر ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، نیروی انتظامی موظف است نسبت به شناسایی، تعقیب و دستگیری مشمولان غائب و فراری اقدام کند و کلیه نهادهای دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه هستند.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل تصریح کرد: همچنین برابر ماده (۶۳) مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی که اشعار می‌دارد، کسانی که به هر نحوی مشمولین غایب و فراری را در موسسات دولتی و غیر دولتی از از قبیل کارخانه‌ها، شرکت‌ها، آموزشگاه‌ها، کارگاه‌ها، بنگاه‌ها، مغازه‌ها، تعمیرگاه‌ها، اماکن ورزشی و…… به‌کارگیری نمایند توسط نیروی انتظامی وزارتخانه‌های (تعاون کار و رفاه اجتماعی، صنعت و معدن و تجارت) شناسایی و به محاکم قضایی معرفی می‌شوند.

سرهنگ داداش‌تبار در پایان هشدار داد: در صورت عدم اقدام مشمولان غائب برای تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه، یارانه آنان و افراد تحت تکفلشان قطع شده و از کلیه خدمات اجتماعی شامل اخذ وام، دریافت جواز کسب و سفرهای زیارتی خارج از کشور محروم خواهند شد.