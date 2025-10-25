پخش زنده
با کاهش ۶۷ درصدی میزان بارشها نسبت به دوره بلند مدت، حجم آب پشت سدهای آذربایجانغربی هم کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر امور آب شهرستان مهاباد گفت: میزان بارشها در مهاباد ۳/ ۴۹ میلیمتر بوده که این آمار سال گذشته ۳/۶۲ میلی متر بود و در حال حاضرحجم ذخیره آب سد مهاباد درمقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۳ میلیون متر مکعب کاهش یافته است.
خالد رحمانی افزود: مخزن آب سد مهاباد با توجه به خشکسالی نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش چشمگیری دارد که در این شرایط چارهای جز صرفه جویی و مدیریت مصرف نداریم.