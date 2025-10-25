به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، بخش مرزی ریگ ملک در فاصله ۴۰ کیلومتری از شهر میرجاوه واقع شده و یکی از مناطق بکر و کمتر شناخته‌شده استان سیستان و بلوچستان به شمار می‌رود.

باقر گمشادزهی شهردار ریگ ملک گفت: ریگ ملک دارای ظرفیت‌های خوب کشاورزی و نیز اقتصادی و نیز وجود تپه‌های شنی میتواند مقصد خوبی برای طبیعت گردی باشد و تپه‌های شنی زیبا و چشم‌انداز‌های منحصر‌به‌فرد کویری، ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری به‌ویژه کویرنوردی و طبیعت‌گردی دارد.

حمید گمشادزهی بخشدار ریگ ملک نیز افزود با فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب، ریگ ملک می‌تواند به یکی از مقاصد گردشگری کویری در جنوب شرق کشور تبدیل شود.

این منطقه به‌عنوان گنجی پنهان در دل مرز، همچنان ناشناخته باقی مانده و می‌طلبد مسئولان و بخش خصوصی برای معرفی و توسعه آن اقدام کنند.