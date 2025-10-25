هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر ووشوی کشور با حضور بیش از ۳۲۰ ورزشکار نوجوان از سراسر ایران، در دو بخش تالو و ساندا به میزبانی استان قم آغاز شد.

در این رقابت‌ها که با حضور بیش از ۳۲۰ ورزشکار نوجوان از سراسر ایران در حال برگزاری است، نوجوانان متولد سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ در دو بخش تالو و ساندا با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

رئیس هیأت ووشوی استان با اشاره به سطح بالای فنی مسابقات گفت: این دوره از المپیاد، یکی از مهم‌ترین رویداد‌های استعدادیابی کشور است و نفرات برتر بلافاصله به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد تا برای اعزام به مسابقات جهانی آماده شوند.

جواد محمدزاده افزود: مسابقات در بخش ساندا در پنج وزن (۴۲، ۴۵، ۴۸، ۵۲ و ۵۶ کیلوگرم) و در بخش تالو در دو فرم برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه تیم قم در سه وزن ساندا و دو فرم تالو شرکت دارد گفت: در دوره قبل این رقابت‌ها که به میزبانی زنجان برگزار شد، تیم قم عنوان نایب‌قهرمانی را به دست آورد.