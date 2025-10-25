تیم فوتبال بعثت کرمانشاه امروز در دیدار خانگی ۲بریک تیم نفت و گاز گچساران را شکست داد و سه امتیاز بازی را ازآن خود کرد .

در چارچوب رقابتهاي هفته دهم ليگ دسته اول فوتبال ، ديدار بين تيمهاي بعثت کرمانشاه و نفت و گاز گچساران عصر امروز در استاديوم آزادي شهر کرمانشاه برگزار شد. تيم بعثت کرمانشاه هم اکنون با ۱۲ امتياز در جايگاه هفتم و تيم نفت و گاز گچساران نيز با هفت امتياز در جايگاه پانزدهم جدول ليگ قرار دارند