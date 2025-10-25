برخی شهروندان یزدی از نامناسب بودن کیفیت نان گلایه دارند و خواستار رسیدگی و نظارت بیشتر مسئولان در این زمینه هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، بازرسان استانداری و جهاد کشاورزی استان برای بررسی کیفیت نان، از تعدادی نانوایی‌های شهر بازدید کردند.

اکثر مردم از کیفیت نان گلایه داشته و می گویند که نان یا سوخته است و یا خوب پخته نشده و ضایعات بسیاری دارد.

شهروندان بخشی از مشکل را در کیفیت نامناسب آرد و بخشی دیگر هم مشکل را ناشی از خود نانوا می‌دانند.

در زمینه وزن نان هم تخلف‌هایی دیده شده که نظارت بیشتر مسئولان را می‌طلبد.