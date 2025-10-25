ممنوعیت تردد از کرج و آزادراه تهران شمال به سمت مازندران
رییس پلیس راه البرز از ممنوعیت تردد از کرج و آزادراه تهران - شمال به سمت استان مازندران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز
، سرهنگ پیمان کرمی گفت: این محدودیت تردد به دلیل حجم بالای ترافیک و بازگشت مسافران از شهرهای شمالی کشور ایجاد شده است.
وی گفت: با برنامه ریزی انجام شده تردد وسایل نقلیه از ساعاتی دیگر از مرزن آباد به سمت کرج و تهران یک طرفه میشود.
رییس پلیس راه البرز افزود: در زمان حاضر تردد از میدان امیرکبیر کرج تا شهرستانک در جاده کرج - چالوس فقط برای افراد بومی میسر است.
وی گفت: اکنون ترافیک از سمت مازندران به سمت کرج و تهران در برخی نقاط سنگین است.
کرمی مسافران خواست برای سفر به شهرهای شمالی از محورهای جایگزین استفاده کنند.