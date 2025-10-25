پخش زنده
امروز: -
هفته دهم فوتبال دسته اول کشور با پیروزی پرگل نساجی مقابل میزبانش و صعود سایپا به رده دوم جدول همراه بود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دهم لیگ دسته اول فوتبال ایران در شهرهای مختلف پیگیری شد. در این هفته نساجی مازندران، سایپا و نیروی زمینی مقابل رقبای خود به پیروزی پُرگل دست یافتند.
نتایج دیدارهای هفته دهم فوتبال دسته اول به شرح زیر است:
شهرداری نوشهر یک - صفر آریو اسلامشهر
سایپا ۳ - صفر شناورسازی قشم
داماش گیلان یک - ۵ نساجی مازندران
مس کرمان صفر - صفر فرد البرز
بعثت کرمانشاه ۲ - یک نفت و گاز گچساران
نیروی زمینی ۵ - صفر مس سونگون
نود ارومیه یک - یک هوادار
پالایش نفت بندرعباس یک - یک پارس جنوبی جم
صنعت نفت آبادان یک - صفر مس شهر بابک
در جدول نساجی با ۲۴ امتیاز صئذنشین است و تیمهای سایپا با ۱۶ و پارس جنوبی جم با ۱۵ امتیاز در رده ههای دوم و سوم قرار دارند.