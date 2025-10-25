هفته دهم فوتبال دسته اول کشور با پیروزی پرگل نساجی مقابل میزبانش و صعود سایپا به رده دوم جدول همراه بود.

هفته دهم فوتبال لیگ فوتبال دسته اول کشور،



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دهم لیگ دسته اول فوتبال ایران در شهر‌های مختلف پیگیری شد. در این هفته نساجی مازندران، سایپا و نیروی زمینی مقابل رقبای خود به پیروزی پُرگل دست یافتند.

نتایج دیدار‌های هفته دهم فوتبال دسته اول به شرح زیر است:

شهرداری نوشهر یک - صفر آریو اسلامشهر

سایپا ۳ - صفر شناورسازی قشم

داماش گیلان یک - ۵ نساجی مازندران

مس کرمان صفر - صفر فرد البرز

بعثت کرمانشاه ۲ - یک نفت و گاز گچساران

نیروی زمینی ۵ - صفر مس سونگون

نود ارومیه یک - یک هوادار

پالایش نفت بندرعباس یک - یک پارس جنوبی جم

صنعت نفت آبادان یک - صفر مس شهر بابک

در جدول نساجی با ۲۴ امتیاز صئذنشین است و تیم‌های سایپا با ۱۶ و پارس جنوبی جم با ۱۵ امتیاز در رده ه‌های دوم و سوم قرار دارند.