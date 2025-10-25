پخش زنده
امروز: -
استاندار دردیدار با معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر لزوم تدوین نقشه راه سلامت استان در افق سه ساله تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، بیجار با اشاره به تشکیل کمیتهای با حضور نمایندگان دانشگاههای علوم پزشکی سیستان و بلوچستان و بازنگری توانمندیها و نیازهای استان گفت: نقشه سلامت استان پس از تأیید وزارت بهداشت، پیگیری، تا اعتبارات مورد نیاز آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین شود.
وی با بیان اینکه در برنامه جامع توسعه استان، تکمیل بخشی از زیرساختهای بهداشتی و درمانی استان دیده شده است، تصریح کرد: نیاز است که بخش خصوصی در حوزه بهداشت و درمان در استان وارد شود که دراین زمینه حمایتهای لازم صورت میگیرد.
سید سجاد رضوی معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم با ابراز خرسندی از تلاش استاندار در افزایش سهمیه پذیرش دانشجو در رشتههای پزشکی در استان، گفت: یکی از مشکلات حوزه درمان، عدم ماندگاری کادر متخصص پزشکی و درمانی در مناطق دور افتاده و کمبود نیرو است که با نگاه ویژه رییس جمهور و موافقت ایشان برای افزایش سهمیه پذیرش دانشجو، این کمبود تا هفت سال آینده مرتفع میشود.
همچنین در دیداری دیگرمدیرعامل بانک صنعت و معدن کشور ازآمادگی این بانک برای افزایش سقف تسهیلات به منظور رونق سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال در این استان خبرداد.