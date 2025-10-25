به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، برخی از شهروندان کوی زینون شهر شوش با اشاره به مشکلات این منطقه از جمله نداشتن آسفالت معابر و گاز شهری خواستار رسیدگی و حل این مشکلات از سوی مسئولان شدند.

شهردار شوش گفت: کوی زیتون در اراضی هشت هزار هکتاری و مسکن مهر قرار دارد و اداره مسکن و شهرسازی مسئولیت آماده کردن زیر ساخت‌ها بود که تا شهرداری اقدام به آسفالت معابر کند.

سعید مهرپور با بیان اینکه زیر ساخت‌های لازم از سوی اداره مسکن و شهرسازی نیمه تمام مانده است، ادامه داد: شهرداری شوش تا انعقاد قرارداد با این اداره اقدام به بهسازی و آسفالت چند خیابان کرد و تاکنون آسفالت دو خیابان انجام و سایر معابر کوی زیتون بزودی صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: تا نهایی شدن قرارداد با مسکن و شهرسازی خدماتی از جمله جمع آوری زباله و نخاله‌های ساختمانی نیز توسط شهرداری در حال اجراست.