

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد کمتر از ۲۳ سال قهرمانی جهان که به میزبانی صربستان در جریان است، عصر امروز شنبه در وزن ۹۲ کیلوگرم مبین عظیمی به مصاف حریف روس رفت و با برتری برابر وی به مدال طلا رسید.

در وزن ۹۲ کیلوگرم محمدمبین عظیمی در دور نخست با نتیجه ۷ بر ۱ شرزاد پایانوف از ازبکستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر صادیگ مصطفی زاده از آذربایجان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

وی در این مرحله با نتیجه ۱۳ بر ۳ جاشوآ بار از آمریکا را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۲ بر ۱ ایوان چورنوهوز از اوکراین را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۳ از سد موخامد خانی اف از روسیه گذشت و به مدال طلا دست یافت.

پیش از این محمد بخشی دیگر نماینده ایران در ۲ وزن نخست این مسابقات نیز با شکست برابر رقبای خود حذف شد.