مراسم تکریم و معارفه سرپرست جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم برگزار و دکتر بیت الله بدرلو به عنوان سرپرست جدید این دانشگاه معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم تکریم دکتر محمد رضا فلاح و معارفه دکتر بیت‌اله بدرلو به عنوان سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم با حضور معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه، جمعی از روسای دانشگاه‌های استان و مراکز علمی کاربردی برگزار شد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم در ابتدای سخنان خود با تقدیر از مدیران دانشگاه جامع علمی کاربردی، افتخار میزبانی از سه شهید مدافع حرم در این دانشگاه را به عنوان قدمگاه فرشتگان توصیف کرد و گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم سه شهید مدافع حرم را داشته است که افتخار برای دانشگاه مسئولیت مدیران این نهاد آموزشی را دوچندان می‌کند.

مرتضی حیدری با اشاره به اهمیت همکاری و تعامل میان مسئولان و بهره‌گیری از تجربیات متخصصان گفت: ما همه در یک کشتی هستیم و باید با هم برای ارتقای کشور و دفاع از انقلاب تلاش کنیم.

وی همچنین به تجربه اخیر جنگ شناختی دشمن و واکنش مردم اشاره کرد و گفت: این بحران نشان داد مردم با همه اقوام و مذاهب پای دفاع از نظام و انقلاب ایستاده‌اند و هویت ملی خود را به اثبات رساندند، مشارکت مردم نباید محدود به انتخابات باشد بلکه باید زمینه‌ای فراهم شود که مردم در اداره امور و ارتقای کشور نقش فعال داشته باشند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم در ادامه با بیان تجربه‌های صنعتی و آموزشی، نقش دانشگاه‌ها را در تربیت نیرو‌های متخصص، ارتقای صنایع و کشاورزی استان و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار کلیدی دانست و گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم می‌تواند نیروی انسانی آموزش دیده در اختیار صنعت و کشاورزی قرار دهد و با همفکری استادان و دانشجویان، کیفیت و بهره‌وری تولیدات را ارتقا دهد.

در ادامه محمدرضا فلاح رییس سابق دانشگاه جامع علمی کاربردی استان با ارائه گزارشی از اقدامات سه سال گذشته این دانشگاه گفت: حمایت از کسب‌وکار‌های دانشجویی و ارتقای دانش کارآفرینی دانشجویان از مهم‌ترین برنامه‌های دانشگاه در سال‌های اخیر بوده است.

وی در تشریح اقدامات صورت گرفته گفت: ساماندهی رشته‌های مراکز علمی‌کاربردی و تخصصی‌سازی رشته‌ها بر اساس نیاز بازار کار استان از دیگر اقدامات مؤثر در این دوره بوده است.

فلاح همچنین از رشد جذب دانشجو و افزایش استقبال از رشته‌های مهارتی در مراکز علمی‌کاربردی استان خبر داد و اظهار امیدواری کرد که این روند با رشد بیشتری با برنامه‌ریزی‌های جدید ادامه یابد.

بیت اله بدرلو سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هم گفت: تمرکز ما بر علمی کردن مهارت‌ها و اشتغال است تا بتوانیم بهره‌وری در صنایع، کارگاه‌ها و جامعه را افزایش دهیم و نقش دانشگاه را در کاهش بیکاری فارغ‌التحصیلان برجسته کنیم و تقویت همکاری با صنعت و بازار کار، ارتقای کیفیت آموزشی و توسعه آموزش‌های متناسب با ظرفیت‌های استان از اولویت‌های اصلی در این دوره خواهد بود.

دکتر بدرلو با اشاره به لزوم تعامل بالای دانشگاه با دستگاه‌های دولتی و اجرایی در استان اظهار داشت: در تلاش هستیم در هماهنگی و تعامل بیشتر با کلیه دستگاه‌های اجرایی بتوانیم نیاز‌های نیروی انسانی و تربیت نیروی ماهر استان را تامین نماییم و توسعه آموزشی ما باید بر اساس نیاز‌های استان باشد.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم در ادامه مشارکت جویی و استفاده از دانش مدیران را ضروری خواند و گفت: مشارکت بدنه دانشگاه موتور محرک اصلی این مجموعه است و تکریم سرمایه انسانی نیز از رویکرد‌های اساسی ما خواهد بود تا دانشگاه جامع علمی کاربردی قم منشا خدمات موثر و توسعه‌ای برای استان باشد.