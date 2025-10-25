پخش زنده
پیش بینی میشود ۹۰ هزار تن چغندرقند از مزارع شهرستان مهاباد تولید و برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد گفت: سطح زیر کشت چغندر قند برابر برنامه ابلاغی یکهزار و ۵۰۰ هکتار بود که با توجه به شرایط جوی و وضعیت مشکل آبی در شهرستان پیش بینی میشود حدود ۹۰ هزار تن محصول چغندر قند در این شهرستان تولید شود.
رسول سعیدیان افزود: چغندر قند تولید شده در این منطقه علاوه برکارخانه قند مهاباد به کارخانههای ارومیه و میاندوآب نیز ارسال میشود.
سعیدیان، با بیان اینکه استفاده از ادوات نوین کشاورزی سرعت برداشت این محصول را دوچندان کرده است، تصریح کرد: برداشت این محصول در مهاباد تا پایان آبان ماه ادامه خواهد داشت.