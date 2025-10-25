به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه و به نقل ازروابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه ساعت ۱۴:۱۵ ظهر امروز شنبه (۳ آبان ماه) حادثه برخورد سه دستگاه خودرو سواری در کمربندی غربی، روی پل روگذر ایثار به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اعلام شد. بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های شماره ۲ و نجات مرکزی با تجهیزات اطفایی و امدادی به محل حادثه اعزام و با حضور در محل و بررسی انجام شده، مشاهده نمودند که سه دستگاه خودرو سواری پراید، پژو ۲۰۶ و سمند تاکسی با یکدیگر برخورد کرده که عملیات رهاسازی افراددرون خودروها و ایمن سازی محیط در جهت جلوگیری از وقوع حوادث بعدی انجام شد. متاسفانه در این حادثه یک نفر فوت و سه نفر مصدوم شدند. علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی در دست بررسی است.