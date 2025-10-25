پخش زنده
به منظور پیشگیری و کنترل بیماری تب برفکی در دامهای سبک و سنگین میادین دواب مهاباد به مدت دو هفته تعطیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان مهاباد گفت: در راستای پیشگیری و کنترل بیماری تب برفکی در دامهای سبک و سنگین، میادین دواب شهرستان به مدت دو هفته تعطیل میگردد.
عباس آغاز، از دامداران خواست برای جلوگیری از ضرر و زیان اقتصادی از رفتن به بازارهای دواب خودداری کنند و برای مایه کوبی دامها، با گروههای دامپزشکی همکاریهای لازم را داشته باشند و مسائل قرنطینه و بهداشتی را رعایت کنند.
وی اضافه کرد: در صورتیکه علائم تب برفکی را در دام مشاهده کردند به شبکه دامپزشکی اطلاع دهند.