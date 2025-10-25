مدیر راه و شهرسازی شهرستانهای کوهدشت و رومشکان بر ضرورت ایمن سازی جاده ی پر حادثه ی بابازید به پل سیمره تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛جاده ی بابازید به پل سیمره با طول ۱۰۵ کیلومتر به عنوان کریدور حمل و نقل نقش مهمی در ایجاد ارتباط بین استانهای غرب کشور دارد که با وجود نقاط حادثه خیز ایمن نیست.

محور بابازید به پل سیمره یکی از پر ترددترین و حادثه خیزترین محورهای ارتباطی در لرستان است که سالانه تعدادی از هموطنان را در این مسیر مصدوم و یا در کام می کشاند.



پیچ های خطرناک،عرض کم وحجم انبوه تردد خودروهای سبک و سنگین ضرورت ایمن سازی این محور را برای کاربران جاده ای دو چندان کرده است.



ایرج فرهادی مدیر راه و شهرسازی شهرستانهای کوهدشت و رومشکان گفت:طرح قطعه ی طول کش به تنگ بره به طول چهار کیلومتر و اعتبار۸۳ میلیارد تومان به پیمانکار واجد شرایط واگذار شده است.

این طرح تانیمه دوم آبان ماه به طول سه کیلومتر زیربار ترافیکی می رود.



حسین ابراهیمی فرماندار رومشکان هم گفت: اجرای این طرح زمان رسیدن به شهرستانهای همجوار را تسریع می کند.









