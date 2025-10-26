پخش زنده
هشتمین کارسوق ملی مهندسی ژنتیک و دومین کارسوق طراحی دارو با حضور دانش آموزان استعدادهای درخشان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ هشتمین کارسوق ملی مهندسی ژنتیک و دومین کارسوق طراحی دارو با حضور ۲۴ هزار دانشآموز از 9 استان کشور در زنجان برگزار شد.
این رویداد علمی یازده ماهه، دانشآموزان را در زمینههای پژوهش و مهندسی ژنتیک توانمند میکند و بسیاری از مهارتهای کسبشده، زمینه موفقیت آنها در المپیادهای علمی آینده را فراهم میکند.
نهمین کارسوق ملی مهندسی ژنتیک و سومین کارسوق طراحی دارو از نیمه دوم آبان ماه در زنجان آغاز خواهد شد.
این استان اکنون بهعنوان قطب دائمی ژنتیک مدارس استعدادهای درخشان کشور شناخته میشود.