اختتامیه جشنواره ملی «ایران ورزش و سلامتی» فردا با معرفی برگزیدگان برگزار می‌شود؛ شعر و موسیقی قزوین نماینده ویژه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مراسم اختتامیه اولین جشنواره ملی تولیدات رسانه‌ای ایران ورزش و سلامتی فردا با معرفی آثار برتر در بخش‌های مختلف برگزار خواهد شد.

میلاد ابراهیمی، رئیس بخش شعر و موسیقی این جشنواره و از صدا و سیمای قزوین، اعلام کرد که این رویداد با همکاری وزارت ورزش، معاونت ریاست جمهوری در امور دانش‌بنیان و صدا و سیما برگزار شده است.

از مجموع ۱۱۸۱ اثر ارسال شده به جشنواره، ۸۶ اثر به مرحله نهایی راه یافته‌اند.

ابراهیمی همچنین ابراز امیدواری کرد که نماینده استان قزوین در بخش شعر، موفق به کسب جایگاه شایسته‌ای شود.