سرمربی تیم فوتبال تراکتور گفت: بازی ساده‌ای نبود؛ بعد از دیدار پرفشار آسیایی، در ورزشگاه خانگی گل‌گهر بازی کردیم و خوشبختانه با تمرکز و کیفیت بالا به نتیجه رسیدیم.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دراگان اسکوچیچ در نشست خبری پس از دیدار مقابل گل‌گهر سیرجان اظهار داشت: بازی خوبی بود و نمایش باکیفیتی داشتیم. نیمه نخست بسیار دشوار بود و زمان برد تا با روش متفاوت حریف تطبیق پیدا کنیم. کیفیتی که تیم نشان داد، نشانه سازگاری و درک بالای بازیکنان از شرایط بازی بود. نتیجه نهایی ساده به‌دست نیامد و این کیفیت و تمرکز تیمی ما بود که چنین بردی رقم زد. این پیروزی را به بازیکنان، اعضای کادرفنی، کارکنان باشگاه و هواداران تبریک می‌گویم.

وی گفت: تنها تفاوت نسبت به ابتدای فصل این است که در آن مقطع موقعیت‌ها را از دست می‌دادیم، اما حالا گل می‌کنیم. بله، به روند مطلوب خود بازگشته‌ایم. قرار نبود لیگ امسال بدون حضور تراکتور در جمع مدعیان ادامه پیدا کند.

اسکوچیچ عنوان کرد: فکر می‌کنم تنها تفاوت در کیفیتی بود که ما نشان دادیم. گل‌گهر تیمی سازمان‌یافته است و نیمه نخست بازی پایاپایی داشتیم، اما پس از گل اول ما، حریف باز بازی کرد و توانستیم اختلاف را افزایش دهیم.

وی افزود: شاید برای شما نتیجه غیرقابل پیش‌بینی بوده باشد، اما از نظر من این نتیجه قابل پیش‌بینی بود. برای من مهم‌ترین چیز، پیروزی است؛ البته اختلاف گل بیشتر همیشه لذت‌بخش‌تر است.

اسکوچیچ گفت: هم گفته‌ام که دست من باز است. فصل گذشته با ۱۴ بازیکن بازی کردیم و قهرمان شدیم، اما اکنون گزینه‌های بیشتری روی نیمکت داریم. نکته مهم این است که در ۱۰ روز اخیر برخی تلاش کردند ما را به حاشیه ببرند، ولی تیم تمرکز خود را حفظ کرد و نشان داد قوی‌تر از حاشیه‌هاست. ما از همه اتفاقات آگاه هستیم، اما تمرکزمان فقط روی کارمان است.

سرمربی تراکتور عنوان کرد: انتظار برد مقابل گل گهر را داشتیم، چون با هدف پیروزی وارد زمین شدیم. گل‌گهر حریف سختی است و تعداد گل‌ها برای من اهمیت ندارد؛ برای رسانه‌ها و هواداران مهم است. البته برد پرگل برای من هم خوشایند است، اما مهم‌تر از هر چیز، کسب سه امتیاز است.