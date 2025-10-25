سرهنگ تقی خانی گفت: این نمودار یک زنگ خطر جدی است و نشان می‌دهد اقداماتی که تاکنون انجام شده، تأثیر اولیه خود را کرده و دیگر کافی نیستند. ما از ۶۷۳ فوتی به حدود ۳۱۸ نفر رسیده‌ایم، اما برای کاهش بیشتر، باید اقدامات جدیدتر و به‌روزتری را در دستور کار قرار دهیم و به سراغ اقدامات فرهنگی برویم. فرهنگ‌سازی رسانه‌ای و تبدیل هر فرد به پلیس راهِ خود، یعنی خودکنترلی و نهادینه کردن فرهنگ رعایت قوانین، اساسی‌ترین راهکار برای هدایت این آمار به سمت صفر است.

افزایش چشمگیر توقیف موتورسیکلت‌ها در پی تلاش برای کاهش ۳۰ درصدی تلفات درون شهری رئیس پلیس راهور استان از تشدید برخورد با تخلفات موتورسیکلت‌سواران خبر داد و اعلام کرد که حدود ۳۰ درصد از کل تصادفات منجر به فوت درون شهری مربوط به راکبان یا سرنشینان موتورسیکلت‌ها است. سرهنگ آسیایی گفت: بر اساس این گزارش، اقدامات پلیس در برخورد با تخلفات اولویت‌بندی شده و در مرحله اول، تمرکز بر عدم استفاده از کلاه ایمنی (برای راننده و سرنشین) و همچنین حرکات مخاطره‌آمیز نظیر تردد در پیاده‌روها و حرکات نمایشی است. علاوه بر این، برخورد قاطع با موتورسیکلت‌های فاقد پلاک یا دارای پلاک مخدوش نیز به صورت روزانه و مستمر انجام می‌پذیرد. وی افزود: نتایج این اقدامات از ابتدای سال تا کنون قابل توجه بوده است؛ به طوری که بیش از ۵۰۰۰ دستگاه موتورسیکلت در پارکینگ‌ها توقیف شده‌اند (به غیر از موارد توقیف ساعتی به دلیل تخلفات محله‌ای). این آمار نشان‌دهنده افزایش بیش از ۱۲۰ درصدی در میزان برخورد با تخلفات و افزایش بیش از ۲۳۰ درصدی در تعداد موتورسیکلت‌های توقیف شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. این مقام مسئول همچنین به برگزاری چند مرحله همایش رانندگان قانونمند موتورسیکلت با همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برای بازآموزی قوانین اشاره کرد. رئیس پلیس راهور استان در پاسخ به وضعیت شهر تاکستان گفت: آمار کلی توقیف‌ها در شهرستان قزوین حدود ۵۰۰۰ دستگاه بوده که از این تعداد، نزدیک به ۱۳۰۰ دستگاه در شهرستان تاکستان توقیف شده است. وی تأکید کرد: اعمال قانون و توقیف‌ها تا زمانی که والدین و سرپرستان قانونی با پلیس همکاری نکنند و آموزش‌ها را جدی نگیرند، به طور کامل مؤثر نخواهد بود. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_55437313"><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/5607239/55437313?width=600&height=350"></script></div>

تأکید رئیس پلیس راهور قزوین بر لزوم همگامی رانندگان با هوشمندسازی سامانه‌های نظارتی

رئیس پلیس راهور اعلام کرد: سرعت هوشمندسازی در صنعت خودروسازی، ایجاب می‌کند که پلیس راهور نیز گام‌های بلندی در مسیر دیجیتالی کردن فرآیندهای نظارتی بردارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده، اظهار داشت: الکترونیکی شدن سامانه‌ها، از جمله دوربین‌های ثبت تخلف و کنترل سرعت، ترسیم الکترونیکی کروکی و توسعه سامانه‌های پایش تصویری فنی، نقش بسیار مؤثری در روان‌سازی ترافیک و کاهش حوادث جاده‌ای ایفا کرده است.

رئیس پلیس راهور در ادامه بر جنبه رفتاری تأکید کرد و افزود: با وجود این تلاش‌های گسترده نظارتی در جاده‌های برون شهری و مسیرهای درون شهری، تغییر رفتاری از سوی راننده یک ضرورت غیرقابل انکار است. هوشمندسازی به ما این امکان را می‌دهد که رفتارهای حادثه‌ساز نظیر تخلفات سرعتی و عبور از چراغ قرمز را به دقت پایش کنیم.

وی تصریح کرد: با تشکیل بانک اطلاعاتی رانندگان متخلف، در هماهنگی با دستگاه‌های قضایی، برگزاری کلاس‌های آگاه‌سازی و بازآموزی برای این افراد، قطعاً در تغییر رفتار رانندگان متخلف و در نتیجه افزایش ایمنی سفرها موثر خواهد بود.

هوشمندسازی پلیس یک ضرورت و هدف آن فراتر از جریمه است