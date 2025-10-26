پخش زنده
رئیس اداره امور زنان منطقه آزاد کیش، گفت: سلسله دورههای آموزشی با هدف آموزش صفر تا صد کسب و کار و کارآفرینی بانوان در کیش برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، زهرا حسین زاده، گفت: بیش از ۸۰ بانوی فعال در عرصههای صنایع دستی، پوشاک و خوراکی در کیش با جدیدترین شیوههای تجاری سازی کسب و کار و بازاریابی محصولات تولید شده آشنا شدند.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: با چند بانک برای ارائه تسهیلات در حوزه ارتقا و توسعه کسب و کارهای خانگی وارد مذاکره شدیم، بانکها آمادگی دارند متناسب با نوع مشاغل بانوان با معرفی سازمان منطقه آزاد کیش نسبت به ارائه تسهیلات اقدام کنند.
اسدالله علیزاده، گفت: برگزاری جشنواره و نمایشگاههای مختلف با هدف بازاریابی محصولات تولیدی بانوان و ایجاد تسهیلات مناسب برای کارآفرینی آنان است.