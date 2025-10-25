امام جمعه اهر با تاکید بر اینکه مجموعه فراجا نماد اقتدار و رافت باشد گفت: اگر یکی از این دو مقوله کاهش یابد دچار مشکل خواهیم شد باید با وجود نیروی انتظامی شهروندان احساس امنیت کند و مجرمان نیز احساس رعب و ترس کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حجت الاسلام جلیل جلیلی در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی اهر از افزایش معضل ترافیک شهر اهر انتقاد کرد و گفت: حل این موضوع یک مطالبه عمومی می‌باشد که از فرمانده جدید انتظار داریم تا در این خصوص با جدیت و به صورت کارشناسی شده ورود کنند.

وی خواستار برخورد قاطع با اشخاصی که امنیت عمومی را تهدید می‌کنند شد و گفت: شایسته نیست با وجود نیروی انتظامی چنین رفتار‌هایی را شاهد باشیم و باید نیروی انتظامی مقتدرانه با مخلان نظم عمومی برخورد کند.

علیرضا خاکپور فرماندار شهرستان اهر با بیان اینکه در آینده نه چندان دور مسائل اجتماعی شهرستان تحت تاثیر فعالیت معادن خواهد شد گفت: با توجه به تغیرات آب و هوایی در منطقه، وضعیت اقتصادی و سیستم کشاورزی تغییرات ملموسی خواهد داشت و فعالیت معادن علاوه بر اینکه موجب اشتغال می‌شود به نوعی سبک زندگی مردم منطقه را تغییر خواهد داد.

خاکپور افزود: با افزایش فعالیت معدنی و صنعتی در شهرستان نیروی کار از کشاورزی و دامپروری به صنعتی و معدنی تغییر خواهد کرد و بر اثر آن فرهنگ و بافت اجتماعی شهر‌ها و روستا‌ها نیز تغییر خواهد یافت.

وی افزود: نیروی انتظامی در کنار سیستم قضایی و مدیریت شهرستان باید با تامین امنیت و آرامش شهروندان بستری فراهم سازد تا سرمایه‌گذاران برای ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان گام بردارند.

سردار صابر عباس زاده جانشین فرمانده انتظامی استان آذربایجان‌شرقی نیز در این مراسم گفت: شهرستان اهر در حوزه انتظامی به عنوان مرکز شمال استان آذربایجان شرقی از اهمیت ویژه انتظامی، فرهنگی، اقتصادی، معدنی، کشاورزی برخوردار می‌باشد که قطعاً موضوعی ویژه است و باید ویژه دیده شود.

سردار عباس زاده افزود:طبق آمار و گزارش‌های ارائه شده، امنیت پایدار و آرامش خوبی را در شهرستان اهر شاهد هستیم و امنیت برای سرمایه گذاری و سایر موضوعات فراهم است.

وی افزود: از جمله ویژگی‌های فرماندهان انتظامی شهرستان اهر، برخورد مناسب با مردم و تکریم ارباب رجوع است و باید مردم را همواره در تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها لحاظ کنند و همیشه در کنار مردم و برای مردم باشند.

سردار عباس زاده با تاکید بر توجه ویژه به مشارکت مردم در امورات انتظامی گفت: امنیت محله محور با همکاری مردم امکان پذیر است فلذا مشارکت پذیری از مردم و اخلاق مداری باید سرلوحه فرمانده و پرسنل نیروی انتظامی باشد.

جانشین فرمانده انتظامی فرمانده انتظامی استان آذربایجان‌شرقی تامین امنیت و آرامش مردم را خط قرمز پلیس برشمرد و گفت:ما نمی‌تابیم کسی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای امنیت مردم اوباشی کند و آرامش مردم را برهم بزند و به همین خاطر طرح برخورد و جمع آوری اراذل و اوباش در سطح استان با جدیت در حال اجراست.

سردار عباس زاده افزود: باید اولویت‌های فرمانده جدید انتظامی اهر مقابله با سرقت باشد که دغدغه عمومی است و همه مردم و اقشار نیز در حوزه پیشگیری مشارکت کنند. مقابله و مبارزه با توزیع و قاچاق مواد مخدر، تلاش برای کاهش تصادفات جاده‌ای و شهری، مقابله با اراذل و اوباش را از دیگر وظایف اصلی پلیس عنوان کرد.

سرهنگ نعمت محمدزاده فرمانده انتظامی شهرستان اهر در این مراسم ضمن تشکر و قدردانی از اعتماد فرماندهی انتظامی آذربایجان‌شرقی گفت: از اعتماد فرماندهی نیروی انتظامی استان به اینجانب قدردانی می‌کنم و امیدوارم بتوانم به این مسئولیت خطیر با همکاری همکاران سختکوش به خوبی عمل کرده و امنیت و آرامش مردم را تامین کنیم.

سرهنگ محمدزاده با بیان این‌که به تعبیر مقام معظم رهبری، سبزپوشان نیروی انتظامی مجاهدان فی سبیل الله هستند افزود: پرسنل نیروی انتظامی در دفاع مقدس ۱۲ روزه برای تامین امنیت مردم بی دریغ تلاش کردند، در این راستا با تعامل و همکاری سایر دستگاه‌ها و مردم، هر چه در توان داشته باشیم برای برقراری نظم و امنیت جامعه قدم برمی‌داریم.

وی بر ضرورت مشارکت مردم در پیشگیری از وقوع جرایم در راستای ارتقای امنیت اجتماعی تاکید کرد و یادآور شد: برای حفظ ارزش‌های اسلامی و تامین امنیت پایدار از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

سرهنگ حسین عبدی فرمانده سابق نیروی انتظامی شهرستان اهر از کاهش ۱۴درصدی وقوع سرقت طی هفت ماه امسال نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: در مجموع سرقت‌ها ۶۹ درصد منجر به کشف شد و اموال تحویل مالباختگان گردید.

سرهنگ عبدی از شناسایی و دستگیری ۱۴ باند سرقت نیز خبر داد و افزود: در کل جرایم، کاهش ۳۱درصدی وقوع جرایم در شهرستان اهر را شاهد هستیم و ۱۶ باند تولید و توزیع مشروبات الکلی نیز شناسایی و منهدم شدند.

وی در خصوص کاهش آمار تصادفات و ترافیک نیز گفت: ناجا در موضوع ترافیک وظیفه روان سازی دارد، متاسفانه عملکرد جزیره‌ای و غیر کارشناسی شده موجب افزایش تصادفات جرح و فوتی و همچنین ترافیک در شهرستان اهر شده است.

گفتنی است با حضور امام جمعه، فرماندار، اعضای شورای تامین اهر، سردار عباس زاده جانشین فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی، پرسنل نیروی انتظامی، شهروندان و جمعی از مسئولان شهرستان اهر سرهنگ نعمت محمدزاده به عنوان فرمانده جدید نیروی انتظامی اهر معرفی شد و از خدمات ۱۸ ماهه سرهنگ حسین عبدی فرمانده سابق تکریم گردید.

گفتنی است سرهنگ عبدی به عنوان رئیس پلیس پیشگیری استان آذربایجان‌شرقی منصوب گردید.