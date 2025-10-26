پخش زنده
امیرمحمد مجیدینیا نماینده وزن منهای ۵۷ کیلوگرم کشورمان در مرحله نیمهنهایی مویتای بازیهای آسیایی مقابل حریف قدرتمند تایلندی نتیجه را واگذار کرد و صاحب نشان برنز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابتهای موی تای بازی آسیایی جوانان در بحرین، امیرمحمد مجیدینیا نماینده کشورمان در وزن ۵۷- کیلوگرم رده سنی ۱۷ تا ۱۶ سال پسران پس از نمایش مقتدرانه در مبارزه قبلی برابر نماینده اردن، در مرحله نیمهنهایی برابر حریف قدرتمند تایلندی خود قرار گرفت و با نتیجه ۳۰ بر ۲۷ در سه راند نتیجه را واگذار کرد و صاحب نشان برنز شد.
مجیدینیا پیشتر در یکچهارم نهایی با برتری مقابل نماینده اردن، مدال برنز خود را قطعی کرده بود.