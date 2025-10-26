به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی تارتار بعد از شکست شوکه کننده و باورنکردنی مقابل تراکتور، با چهره ناراحت و برافروخته در کنفرانس خبری پس از بازی حضور یافت و گفت که فقط برای عذرخواهی از هواداران و افکار عمومی به نشست مطبوعاتی رفته است.

او در ابتدای صحبتهایش گفت: من برای عذرخواهی از هواداران و به احترام شما خبرنگاران آمدم تا مسئولیت باخت را برعهده بگیرم. اما گل‌هایی که خوردیم توام با شانس بود و عجیب بود و پیش می‌آید در فوتبال. امروز روز ما نبود، چون قبل از گل اول بازی منطقی و پایاپای دنبال می شد، اما بعد از گلی که کاملا توپ در اختیار ما بود و بازیکن حریف تک به تک شد و گل زد، ورق برگشت.

تارتار ادامه داد: به بازیکنان گفته بودم که تراکتور اگر گل اول را به ثمر برساند در ادامه خیلی خطرناک می‌شود، چون بازی اراک و شارجه هم همینطوری شد. آنها در انتقال مثبت بهترین تیم ایران هستند و من همه این موارد را گوشزد کرده بودم. گل اول برنامه ما را بهم ریخت و در ادامه اشتباه هم داشتیم. همه این موارد به شخص من برمیگردد و این بازی نشان داد که برای مدعی شدن کار سختی داریم.

سرمربی گل گهر با اشاره به نتیجه این بازی و شیوه گل‌های حریف توضیح داد: باید منصفانه به بازی و دو تیم نگاه کنیم. تراکتور برای قهرمانی در لیگ نخبگان آسیا بسته شده است. اینکه هواداران ما انتظار قهرمانی دارند، منصفانه نیست. ما بر اساس یک بودجه مشخص و مناسب تیم بستیم و اگر بچه‌ها خوب نتیجه گرفتند، دلیل نمی‌شود با اولین شکست خانگی، این اتفاقات در ورزشگاه ما رخ دهد.

او در پاسخ به این سوال که چرا تاکتیک دفاعی استفاده نکرد؟ اظهار داشت: گل زودهنگام کار ما را خراب کرد، ما که نمیتوانستیم وقتی یک گل عقب هستیم دفاع کنیم. حمله کردیم و طبیعتا تراکتور از فضای پشت ما به خوبی استفاده کرد و گل‌های بعدی را به ثمر رساند. ما برای تغییر نتیجه تلاش کردیم و تنبیه شدیم. بی مهابا حمله کردیم و در ده دقیقه سه گل خوردیم. واقعا بعد از گل سوم دیگر کاری نمیتوانستیم بکنیم و بچه‌ها بهم ریختند. باید از این شکست تلخ، تجربه به دست بیاوریم و پلی بسازیم برای پیروزی در بازی‌های آینده. این بازی تمام شد و اصلا نباید فکر کنیم و فقط باید از آن درس بگیریم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تیمش مغرور شده بود؟ گفت: ما از این شکست باید درس بگیریم. باید بررسی و آنالیز کنیم. من الان نمیتوانم نظر بدهم، اما چیزی که از بچه‌ها دیدم، تمام تلاششان را انجام دادند. ما مقابل تیم باکیفیتی بازی کردیم. تراکتور هفته گذشته پنج گل به شارجه زد و تیم بسیار خوبی در انتقال مثبت هستند. وققتی گل اول را خوردیم، من نگران این نتیجه بودم.

تارتار درباره انتقال آرمان اکوان به خط حمله اظهار داشت: دیگر رضا اسدی تعویض شده بود و چاره دیگری نداشتیم. اکوان را فرستادیم ضربه سر بزند، اما او هم خوب نبود.