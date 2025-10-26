لرستان؛
ضرورت استعلام شهرداری پیش از خرید ملک
معاون عمرانی استاندار لرستان از شهروندان خواست پیش از هرگونه معامله ملکی، استعلامهای لازم را از شهرداریها دریافت کنند
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان گفت:شهروندان برای جلوگیری از کلاهبرداریهای احتمالی پیش از هرگونه معامله ی ملکی،استعلامهای لازم را از شهرداریها دریافت کنند.
مهدی مجیدی با تأکید بر لزوم شفافیت در معاملات ملکی افزود:هموطنان باید قبل از هرگونه معامله و پرداخت کوچکترین مبلغ، نسبت به دریافت استعلام از شهرداری ذیربط اقدام کنند.
معاون عمرانی استاندار لرستان گفت:این استعلامها باید مواردی از قبیل بررسی صحت سند مالکیت، اطمینان از ممنوع نبودن ساختوساز، بررسی طرحهای توسعه شهری و اطمینان از نداشتن بدهی معوقه به شهرداری را پوشش ده
مجیدی با بیان اینکه شهرداریهای استان مؤظف به ارائه ی این خدمات و اطلاعرسانی شفاف به شهروندان هستند ،افزود: علاوه بر اسناد ارائهشده ی فروشنده شخصاً یا از طریق وکیل معتمد، استعلامهای ضروری را از مراجع رسمی دریافت کنید.