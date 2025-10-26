کلاهبرداری‌های احتمالی پیش از هرگونه معامله ی ملکی،استعلام‌های لازم را از شهرداری‌ها دریافت کنند. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان گفت:شهروندان برای جلوگیری از



مهدی مجیدی با تأکید بر لزوم شفافیت در معاملات ملکی افزود: هموطنان باید قبل از هرگونه معامله و پرداخت کوچک‌ترین مبلغ، نسبت به دریافت استعلام از شهرداری ذی‌ربط اقدام کنند.

معاون عمرانی استاندار لرستان گفت:این استعلام‌ها باید مواردی از قبیل بررسی صحت سند مالکیت، اطمینان از ممنوع نبودن ساخت‌وساز، بررسی طرح‌های توسعه شهری و اطمینان از نداشتن بدهی معوقه به شهرداری را پوشش ده





مجیدی با بیان اینکه شهرداری‌های استان مؤظف به ارائه ی این خدمات و اطلاع‌رسانی شفاف به شهروندان هستند ،افزود: علاوه بر اسناد ارائه‌شده ی فروشنده شخصاً یا از طریق وکیل معتمد، استعلام‌های ضروری را از مراجع رسمی دریافت کنید.