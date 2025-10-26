مدیرکل محیط زیست لرستان از دستگیری متخلفان زیست محیطی و کشف شش قبضه اسلحه شکاری در منطقه شکار و صید ممنوع گرین استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ کامران فرمان پورگفت: نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست استان چند گروه متخلف زیست محیطی را قبل از انجام هر گونه اقدام به شکار در منطقه شکار و صید ممنوع گرین شهرستان سلسله شناسایی و دستگیر کردند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان؛ افزود: از متخلفان زیست محیطی شش قبضه اسلحه شکار به همراه سایر ادوات شکار کشف و ضبط شد.

فرمان پور گفت: پرونده این متخلفان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان ارسال شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان با اشاره به برخورد قانونی با متخلفان زیست محیطی از دوستداران محیط زیست خواست هرگونه تخلف زیست محیطی را به سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند تا در اسرع وقت نسبت به پیگیری آن اقدام شود.