تیم فوتبال تیم لیورپول در هفته نهم لیگ برتر انگلیس مقابل برنتفورد تن به شکست داد.



نتایج هفته نهم فوتبال لیگ برتر انگلیس که شنبه شب برگزار شد به این شرح است:

چلسی یک - ۲ ساندرلند

الخاندرو گارناچو در دقیقه ۴ برای چلسی و ویلسون ایزیدور (۲۲) و شمس‌الدین تالبی (۳+۹۰) برای ساندرلند گلزنی کردند.

نیوکاسل ۲ - یک فولام

منچستریونایتد ۴ - ۲ برایتون

برنتفورد ۳ - ۲ لیورپول

دانگو اوتارا در دقیقه ۵، کوین شاده در دقیقه ۴۵ و ایگور تیاگو در دقیقه ۶۰ برای برنتفورد گلزنی کردندو گل‌های لیورپول را میلوش کرکز در دقیقه ۵+۴۵ و محمد صلاح در دقیقه ۸۹ به ثمر رساندند.



برنامه ادامه مسابقات هفته نهم فوتبال لیگ برتر انگلیس به این شرح است:

یکشنبه ۴ آبان:

آرسنال - کریستال پالاس

آستون ویلا – منچسترسیتی

بورنموث - ناتنیگام فارست

وولورهمپتون - برنلی

اورتون - تاتنهام

در جدول آرسنال با ۱۹، ساندرلند با ۱۷ و منچسترسیتی با ۱۶ امتیاز در رده‌های اول تا سوم هستند.