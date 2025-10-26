اجرای طرح برخورد با نبستن کمربند ایمنی در جادههای لرستان
سرپرست پلیس راه لرستان از اجرای طرح برخورد با استفاده نکردن از کمربند ایمنی رانندگان و سرنشینان خودروها در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛سرهنگ یدالله نادری گفت: طرح تشدید برخورد با تخلف استفاده نکردن از کمربند ایمنی رانندگان و سرنشینان خودروها به مدت یک هفته در محورهای مواصلاتی استان اجرا میشود.
سرپرست پلیس راه انتظامی استان لرستان با تأکید بر اهمیت رعایت الزامات قانونی در رانندگی افزود: استفاده از کمربند ایمنی ضرورتی حیاتی در کاهش آسیبهای ناشی از سوانح رانندگی است که رانندگان و سرنشینان باید پیش از هرگونه تردد، نسبت به بستن کمربند ایمنی خود اقدام کنند.
سرهنگ نادری بیان کرد: تیمهای گشت پلیس راه با آمادگی کامل در مسیرهای اصلی و فرعی استان مستقر بوده و با هرگونه تخلف نبستن کمربند ایمنی، بدون اغماض و قانونی برخورد خواهند کرد.