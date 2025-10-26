

به گزارش سرهنگ یدالله نادری گفت: طرح تشدید برخورد با تخلف استفاده نکردن از کمربند ایمنی رانندگان و سرنشینان خودروها به مدت یک هفته در محورهای مواصلاتی استان اجرا می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان

سرپرست پلیس راه انتظامی استان لرستان با تأکید بر اهمیت رعایت الزامات قانونی در رانندگی افزود: استفاده از کمربند ایمنی ضرورتی حیاتی در کاهش آسیب‌های ناشی از سوانح رانندگی است که رانندگان و سرنشینان باید پیش از هرگونه تردد، نسبت به بستن کمربند ایمنی خود اقدام کنند.

سرهنگ نادری بیان کرد: تیم‌های گشت پلیس راه با آمادگی کامل در مسیرهای اصلی و فرعی استان مستقر بوده و با هرگونه تخلف نبستن کمربند ایمنی، بدون اغماض و قانونی برخورد خواهند کرد.