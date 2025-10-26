مدیر کل هواشناسی آذربایجان شرقی گفت:از آغاز سال آبی امسال تاکنون اول مهر تا اول آبان میزان بارش در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حبیب عبدلی میزان کاهش بارش سال آبی امسال را هشت دهم میلی متر اعلام کرد و گفت:از آغاز سال آبی امسال تاکنون اول مهر تا اول آبان ۴.۳ میلی متر بارش در استان آذربایجان شرقی روی داده در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این میزان ۵.۱ میلی متر ثبت شده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۱.۴ درصد از میانگین بارش سال آبی این استان تامین شده است اظهار کرد: میانگین بارش یک سال کامل آبی استان ۳۱۱.۳ میلی‌متر است.

مدیر کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه میانگین بارش بلندمدت استان در این بازه زمانی حدود ۱۴ میلی‌متر ثبت شده است گفت: میزان بارش سال آبی امسال نسبت به بلندمدت نیز حدود ۷۰ درصد معادل ۱۰ میلی‌متر کاهش نشان می‌دهد.

عبدلی ادامه داد: در سال آبی امسال بیشترین بارش در استان از مرند به میزان حدود ۱۱ میلیمتر گزارش شده و در شهر‌های چاراویماق و لیلان بارشی در این بازه زمانی ثبت نشده است.

وی میزان بارش بلند مدت در مرند را حدود ۱۴ میلی متر و در شهر‌های چاراویماق و لیلان را به ترتیب ۹.۲ و ۹.۸ میلی متر اعلام کرد و یادآور شد: میزان بارش سال آبی امسال در این شهر‌ها نسبت به بلند مدت به ترتیب ۳.۲، ۹.۲ و ۹.۸ کاهش یافته است.

مدیر کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: دمای استان از اول مهر تا اول آبان ماه امسال نسبت به بلندمدت مشابه ۱.۱ درجه گرمتر شده است.

عبدلی با بیان اینکه میانگین دمای ثبت شده در استان در این بازه زمانی ۲۱.۸ درجه سانتی گراد است افزود: میانگین دمای بلندمدت در این بازه زمانی ۲۰.۶ درجه سانتی گراد ثبت شده است.

وی اظهار کرد: بیشترین میزان افزایش دما نسبت به بلندمدت در شهر‌های میانه و چاراویماق به میزان ۲ درجه سانتی گراد و کمترین افزایش دما در شهر‌های هوراند و کلیبر به میزان یک دهم درجه سانتی گراد ثبت شده است.