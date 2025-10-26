به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حمید منجم در نشست خبری با اشاره به اینکه عملیات امداد و نجات ویترین فعالیت‌های جمعیت هلال احمر است اظهار کرد: این جمعیت متولی درمان اضطراری بوده و در راستای تمرکززدایی افزایش پایگاه‌های امدادی در سطح استان آذبایجان شرقی را در دستورکار قرار داده است.

وی افزود: در حوزه لجستیک پس از ۱۸ سال، ۳۹ دستگاه خودروی امدادی شامل آمبولانس و خودروی نجات خریداری شده و تعداد خودرو‌های سنگین از دو به سه دستگاه افزایش یافته است.

وی ادامه داد: دو تیم واکنش سریع و یک تیم واکنش سریع بانوان در استان تشکیل شده و آذربایجان شرقی پس از تهران دومین استان دارای سگ زنده‌یاب است. همچنین جمعیت هلال احمر استان از هلیکوپتر امدادی، پهپاد و شبکه بی‌سیم پیشرفته برخوردار است و هم‌اکنون کمترین نقاط کور رادیویی را در سطح استان داریم.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی تعداد پایگاه‌های امدادی فعال استان را ۳۳ مورد اعلام کرد و گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه جمعیت هلال احمر استان پنج شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرد.

وی با بیان اینکه سالانه بیش از ۱۵ میلیارد تومان کمک بلاعوض به افراد واجد شرایط از سوی هلال احمر استان پرداخت می‌شود اظهار کرد: در سال گذشته ۱۵ هزار بسته معیشتی که از سوی مردم تهیه شده بود از طریق هلال احمر میان نیازمندان توزیع شد.

وی درباره فعالیت جوانان هلال احمر نیز گفت: پیش از ورود من به مدیریت تعداد اعضای جوانان حدود ۱۸ هزار نفر بود که اکنون به ۳۴ هزار نفر افزایش یافته است؛ البته برخی اعضای پیشین به دلیل افزایش سن از آمار فعلی حذف شده‌اند.

منجم با اشاره به اینکه ماموریت‌های امدادی بدون هیچ ملاحظه‌ای انجام می‌شود تشریح کرد: تعداد نسخه‌های بیمارستانی از ۱۲۰ هزار مورد در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۲۰۰ هزار نسخه در سال ۱۴۰۳ رسیده است.

وی افزود: هلال احمر استان با عشق و علاقه به فعالیت ادامه می‌دهد و در حوزه‌هایی چون دندان‌پزشکی، کفش طبی، خدمات پزشکی حجاج و سلامت کاروان‌های اربعین در صف نخست ارائه خدمات قرار دارد.

وی درباره درآمد پایدار جمعیت گفت: درآمد هلال احمر استان که پیش‌تر حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بود، در سال‌های اخیر به حدود ۳۴ میلیارد تومان افزایش یافته است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی با اشاره به عملیات امداد و نجات در سانحه سقوط بالگرد ریاست جمهوری تشریح کرد: در آن عملیات تیم هلال احمر مجری عملیات نجات بود و در جایگاه پاسخگویی قرار نداشت. با وجود شرایط سخت جوی و جغرافیایی، تمام تلاش خود را برای اجرای ماموریت انجام دادیم.

وی همچنین علت راکد ماندن مرکز شیمی‌درمانی این جمعیت را که یک سال از افتتاح آن می‌گذرد عدم اختصاص پزشک متخصص از سوی دانشگاه علوم پزشکی اعلام کرد و گفت: با وجود مکاتبات متعدد و تعهد دانشگاه برای تامین نیروی متخصص به‌دلیل محدودیت‌های داخلی همکاری لازم انجام نشده است.

وی افزود: مرکز شیمی‌درمانی هلال احمر با هدف کاهش صف سه‌ماهه بیماران و از محل درآمد‌های استانی تاسیس شده و تمامی تجهیزات و بخش‌های مورد نیاز آن آماده بهره‌برداری است.

وی ابراز امیدواری کرد با رفع مشکل تامین پزشک متخصص، فعالیت مرکز به‌زودی آغاز شود و در صورت تداوم مشکل هلال احمر با تامین هزینه‌ها، پزشک انکولوژیست مورد نیاز را به‌کار گیرد تا خدمات رایگان به بیماران نیازمند ارائه شود.