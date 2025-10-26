پخش زنده
سازمان هواشناسی برای مناطق شمالی و شمال غرب کشور بارش پراکنده پیشبینی کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما بنابر اعلام سازمان هواشناسی امروز در آذربایجان غربی و اردبیل افزایش ابر، گاهی رعدوبرق و وزش باد پیشبینی میشود.
برای فردا در گیلان، مازندران و از بعدازظهر در برخی نقاط گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی بارش و رگبار پراکنده پیشبینی میشود.
سهشنبه در شمال و شرق کشور در بعضی ساعات افزایش ابر گاهی خیزش گردوخاک رخ میدهد و در نیمه غربی جوی آرام و پایدار مستقر میباشد.چهارشنبه در مناطقی از شمال غرب، وزش باد و افزایش ابر و در گیلان و شرق اردبیل بارش باران آغاز میشود.در نیمه شرقی کشور جو آرام و پایدار میشود.