به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۴ آبان را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین روزنامه‌های انگلیس

ساندی تایمز

- شاهزاده اندرو با موجی از انتقاد و تحقیر روبه‌رو شده است، زیرا نمایندگان مجلس در حال بررسی لغو همیشگی عناوین اشرافی او هستند.

ساندی تلگراف

- یک اندیشکده نزدیک به حزب کارگر هشدار داده است که طرح بزرگ این حزب درباره حقوق کارگران می‌تواند موجب فلج‌شدن بازار کار شود.

ساندی اکسپرس

- گزارش‌ها نشان می‌دهد تا پایان سال، نزدیک به نود درصد شورا‌های محلی ممکن است موظف به پذیرش پناهجویان شوند.

میل آن ساندی

- وزیر دارایی قصد دارد مالیات تازه‌ای بر خانه‌های بسیار گران‌قیمت وضع کند؛ اقدامی که برخی آن را بخشی از «جنگ طبقاتی» دولت می‌دانند.

دیلی استار

- آمار‌ها از افزایش نگران‌کننده پرونده‌های اتهام علیه نیرو‌های نظامی به‌دلیل رفتار‌های ناشایست حکایت دارد.

ایندیپندنت

- ریچل ریوز تحت فشار است تا وعده حزب کارگر مبنی بر افزایش ندادن مالیات را کنار بگذارد و از ثروتمندان مالیات بیشتری دریافت کند.