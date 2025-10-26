پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۴ آبان را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامههای انگلیس
ساندی تایمز
- شاهزاده اندرو با موجی از انتقاد و تحقیر روبهرو شده است، زیرا نمایندگان مجلس در حال بررسی لغو همیشگی عناوین اشرافی او هستند.
ساندی تلگراف
- یک اندیشکده نزدیک به حزب کارگر هشدار داده است که طرح بزرگ این حزب درباره حقوق کارگران میتواند موجب فلجشدن بازار کار شود.
ساندی اکسپرس
- گزارشها نشان میدهد تا پایان سال، نزدیک به نود درصد شوراهای محلی ممکن است موظف به پذیرش پناهجویان شوند.
میل آن ساندی
- وزیر دارایی قصد دارد مالیات تازهای بر خانههای بسیار گرانقیمت وضع کند؛ اقدامی که برخی آن را بخشی از «جنگ طبقاتی» دولت میدانند.
دیلی استار
- آمارها از افزایش نگرانکننده پروندههای اتهام علیه نیروهای نظامی بهدلیل رفتارهای ناشایست حکایت دارد.
ایندیپندنت
- ریچل ریوز تحت فشار است تا وعده حزب کارگر مبنی بر افزایش ندادن مالیات را کنار بگذارد و از ثروتمندان مالیات بیشتری دریافت کند.