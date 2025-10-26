کاترین کانولی نامزد مستقل انتخابات ریاست جمهوری ایرلند و سیاستمدار حامی حقوق فلسطینیان با کسب حدود ۶۳ درصد آرای رای دهندگان با پیروزی چشمگیر به عنوان دهمین رئیس جمهور ایرلند برگزیده شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ به نوشته نشریه تایمز ایرلند، کانولی ۶۸ ساله با گرایش چپ حدود چهل سال سابقه فعالیت سیاسی در این کشور دارد.

کانولی با بیش از ۹۱۴ هزار رأی، بیشترین آرای انتخابات ریاست جمهوری در این کشور را کسب کرده است.

به نوشته این نشریه محلی، هدرهامفریز از حزب فینه گل، رقیب اصلی کانولی، تنها توانست ۲۹ درصد آراء را کسب کند و جیم گوین نامزد حزب فیونافیل حدود هفت درصد آراء را کسب کرد.

تایمز ایرلند میزان مشارکت مردم در این انتخابات را ۴۶ درصد اعلام کرد و افزود: در این انتخابات شمار آرای باطله نیز به ۲۱۳ هزار رأی و به سطح بی سابقه‌ای رسیده است که ناشی از افزایش بی اعتمادی مردم به سیاستمداران در این کشور توصیف شده است.

کاترین کانولی در سخنانی پس از اعلام پیروزی او در دوبلین گفت: ما با هم می‌توانیم جمهوری جدیدی بسازیم که برای هر فرد ارزش قائل است، تنوع را گرامی می‌دارد و به زبان، هویت و تجربهٔ افراد جدیدی که به کشور ما آمده‌اند، افتخار می‌کند.

پیش از او مایکل دی هیگینز دو دوره جایگاه ریاست جمهوری ایرلند را در اختیار داشت. قرار است مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ایرلند ۱۱ نوامبر یعنی کمتر از سه هفته دیگر برگزار شود.

شین فین، حزب اصلی مخالف در پارلمان ایرلند، پس از تصمیم به معرفی نکردن نامزد حزبی برای رقابت در انتخابات از کانولی حمایت کرد.

رهبر حزب شین فن، نتیجه انتخابات جمهوری ایرلند را «پیروزی خیره‌کننده» توصیف کرد و گفت کانولی به حمایت نیاز دارد.

مری لو مک‌دونالد، افزود: این یک پیروزی برای مخالفان متحد بر سیاست‌های فرسوده و خسته‌کننده فیانا فیل و فینه گیل است.