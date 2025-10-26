پخش زنده
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: حفاظت آثار دوران ساسانی، از دغدغههای ماست و در این زمینه گفتوگوهای سازندهای با مسئولان عراق داشتیم تا مجموعه طاق کسری را مرمت و از آن صیانت کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا صالحیامیری درباره پیگیری مسئولان ایران نسبت به وضعیت حفاظت از «طاق کسری» در عراق، گفت: این موضوع یکی از مسائل و دغدغههای ما برای حفظ آثار دوره ساسانی است.
وی افزود: گفتوگوهای سازندهای در این زمینه با مسئولان عراق داشتیم تا بتوانیم این مجموعه را مرمت و از آن صیانت کنیم. امیدوارم در آینده بتوانیم نتایج این گفتوگوها را اعلام کنیم.
ایوان خسرو یا طاق کسری از مهمترین آثار بهجامانده از دوران پادشاهی سلسه ساسانی است که اکنون در بخش تیسفون عراق قرار دارد. طاق کسری با عرض ۲۵ متر از عریضترین طاقهای معماری دوران ایران باستان است. بلندای این بنا نزدیک ۳۰ متر و پهنایش حدود ۴۳ متر است. ارتفاع نمای عمارت هم زمانی به ۷ متر بلندتر از ارتفاع طاق میرسید.
مرداد سال گذشته رایزن فرهنگی ایران در بغداد در دیدار مدیرکل روابط فرهنگی بینالمللی وزارت فرهنگ عراق، آمادگی ایران را برای کمک به طرف عراقی باهدف ترمیم آثار و ابنیه تاریخی بهویژه ترمیم طاق کسری اعلام کرده و گفته بود؛ تعدادی از شرکتهای ایرانی توانمند و مستعد در این بخش به وزارت فرهنگ، گردشگری و آثار تاریخی عراق معرفی شدهاند و منتظر پاسخ طرف عراقی هستیم.