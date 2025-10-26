پخش زنده
بازارچه تولیدات زنان سرپرست خانوار درکوهبنان راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فرماندار کوهبنان گفت:با هدف ارتقا معیشت خانواده و کمک به کسب و کارهای کوچک بازارچهای به همت امور بانوان فرماندار و برای عرضه مستقیم تولیدات خانگی زنان سرپرست خانوار راهاندازی شد.
علیرضا خدابخشی افزود:این بازارچه که از این پس جمعهها در کوهبنان دایر است میتواند کمککننده خوبی در زمینه فروش محصولات تولیدی بانوان باشد.
وی تصریح کرد: توانمندهای بسیار خوبی در این نمایشگاه از بانوان شهرستان مشاهده کردم وتلاش خواهم کرد با برنامهریزی دقیق پشتیبانی خوبی را برای حمایت از بانوان تولیدات خانگی این بزرگواران داشته باشد.
این نمایشگاه با تعداد ۳۰ غرفه، محصولات خانگی و صنایع دستی بانوان به همراه پوشاک مواد خوراکی، و ... راه اندازی شد.